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В Минске 13 октября включат отопление в жилых домах

13 октября 2020 06:26
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Новости Беларуси. Отопление 13 октября начнет поступать в жилые дома Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске 13 октября включат отопление в жилых домах-1

Накануне батареи потеплели в больницах, школах, детских садах. Но это не значит, что все здания подключат в один момент. В квартиры соседних домов тепло может прийти с разбежкой в несколько дней.

В Минске 13 октября включат отопление в жилых домах-4

Специалисты уже взяли на контроль запуск и возможное развоздушивание отопительных систем. Все организационные вопросы должны быть улажены в течение 10 дней. На этот период аварийные службы будут работать в усиленном режиме.

Отопительный сезон также стартовал в Гродненской и Брестской областях.

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

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