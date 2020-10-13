В Минске 13 октября включат отопление в жилых домах

Новости Беларуси. Отопление 13 октября начнет поступать в жилые дома Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Отопление 13 октября начнет поступать в жилые дома Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне батареи потеплели в больницах, школах, детских садах. Но это не значит, что все здания подключат в один момент. В квартиры соседних домов тепло может прийти с разбежкой в несколько дней.
Специалисты уже взяли на контроль запуск и возможное развоздушивание отопительных систем. Все организационные вопросы должны быть улажены в течение 10 дней. На этот период аварийные службы будут работать в усиленном режиме.
Отопительный сезон также стартовал в Гродненской и Брестской областях.