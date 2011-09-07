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В Минске 10 пенсионеров готовы переписать свое жилье на государство, получив место в интернате для престарелых или уход на дому

07 сентября 2011 12:46
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В городе около семи тысяч людей преклонного возраста нуждаются в постоянной поддержке - ни братьев-сестер, ни детей, ни внуков у них нет. Однако большинство одиноких пенсионеров уже оформили завещания. После их смерти жилье перейдет в наследство дальним родственникам — внучатым племянникам, невесткам.

Татьяна Князева, главный специалист отдела адресной помощи и гендерных проблем, комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Среди 10 человек, готовых заключить договор, — и пожилые семейные пары, и одинокие старики. Большинство хотели бы переехать в интернат, кто–то желает остаться дома. Во втором случае сразу после заключения договора квартиры переходят в собственность государства, но пенсионеры продолжают там жить. Их 5 раз в неделю навещают соцработники. Покупают продукты, лекарства, оплачивают коммунальные услуги. К тому же хозяевам квартир выплачивается пенсия плюс своеобразная надбавка — гарантированная ежемесячная рентная выплата в размере около трех базовых величин.

# общество

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