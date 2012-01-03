В Минск слетаются участники Рождественского турнира по хоккею на приз Президента Беларуси

Новости Беларуси, Минск. Менее суток остается до открытия VIII Рождественского хоккейного турнира на приз Президента Беларуси. Его называют неофициальным чемпионатом мира среди любительских команд.

В Минск уже прибыли канадцы, словенцы, шведы, россияне и финны. Всего же на ледовых аренах встретятся дружины 8 стран. За Беларусь по традиции выступит команда Президента.

К уже восьмому по счету Рождественскому международному турниру любителей хоккея на приз Президента все готово. Ледовые площадки опробовали со всех сторон и возможных ситуаций. 4 января на лед скрестить клюшки в спортивном поединке выйдут все 8 ледовых дружин.

И несколько дней Нового года снова станут подарком не только для белорусских болельщиков, но и звезд-ветеранов международного хоккея.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

У нас было очень много заявок на участие в этом турнире, поскольку вы все знаете, что турнир приобрел иное – международное – звучание. Желающих принять участие в этом турнире оказалось как никогда много.

Для участия в турнире в столицу Беларуси приехали команды Австрии, Канады, России, Словении, Финляндии, Чехии и Швеции. Беларусь на турнире традиционно представит команда главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые на лед она вышла в 97-м. За историю соревнований Александр Лукашенко не пропустил ни одной игры в составе своей ледовой дружины. Вот и новички турнира, команда Словении, признается, что это придает высокий статус спортивному празднику.

Юре Пенко, вратарь команды Словении:

Я слышал, что он большой поклонник хоккея и хорошо в него играет, пользуется большой поддержкой публики. Мне бы очень хотелось встретиться с ним на льду.

Юре Пенко, вратарь сборной, в Беларуси впервые. С головой его выдает походка и одежда не по сезону.

Сойдя с трапа самолета, игроки делятся впечатлениями и боевым настроем, надеются на победу. И шансы у них есть. В каком-то смысле они – темная лошадка состязаний. Игры их пока никто не видел.

Если Словения знаменита своей любовью к различным праздникам, которые принято отмечать с размахом, то главную любовь Канады, «колыбели хоккея», знает каждый. Сборная «кленовых листьев» перед хоккейным боем пошла в разведку по столице.

Капитан сборной Канады Керри Гуле в Беларуси уже в четвертый раз. С достопримечательностями решил познакомить своего коллегу. Нападающий сразу «запал» на центр города: с железными аистами сфотографировался сразу с нескольких ракурсов. Но особенно зарубежным гостям приглянулся Костел святых Симона и Елены. В Канаде тоже немало католиков.

Гости увидели Плащаницу, копий которой в мире всего семь, и насладились звуками органа. Хорошая возможность настроиться на мажорный лад перед ответственным турниром.

Джеймс Флинн, нападающий команды Канады:

Для нас большая честь быть здесь. Беларусь не только красивая, но и хоккейная страна. Мы знаем, что в хоккей у вас играет даже президент, и это говорит о многом. Мы очень счастливы, что приехали сюда.

Керри Гуле, нападающий команды Канады:

Я здесь уже в четвертый раз. Это хорошо организованный турнир. У команд достаточно высокий уровень, особенно у белорусской. Неудивительно, что чемпионат мира по хоккею будет проходить у вас. Это хорошая возможность принять не только хоккейные команды, но и журналистов, которые и расскажут всему миру о вашей стране.

Престиж Рождественского турнира растет неспроста. В стране готовятся к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Беларуси в 2014-м. Организаторы не скрывают, что X Рождественский может стать своеобразной генеральной репетицией к нему.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

В городе сильно развита серьезная спортивная инфраструктура, и в последнее время она очень активно развивается. В том числе и в связи с подготовкой к чемпионату мира 2014 года.

По традиции целую россыпь звезд привезли россияне. Это как минимум известнейший Андрей Коваленко и Валерий Каменский – в прошлом звезда НХЛ. За всю историю соревнований белорусы пять раз становились обладателями кубка турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Россияне – дважды. В этом году схватка за основной трофей наверняка также развернется между ними.

Андрей Асташевич, капитан хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Команда готова, настрой тоже хороший. Я думаю, что первые игры покажут все, так что приглашаю болельщиков посмотреть и оценить форму нашей команды.

Как и в предыдущие два года будут задействованы три ледовые площадки. Матчи группы «А» пройдут во Дворце Спорта. Квартет «Б» сыграет в Ледовом дворце. Финальные поединки состоятся в 15-тысячной «Минск-Арене».

В прошлом году команда Беларуси уступила в финале россиянам, проиграв в серии послематчевых буллитов. Поэтому в этом хозяева турнира намерены вернуть первенство.

Есть и нововведения. Впервые все матчи будут продолжаться 60 минут. Три периода по 20 минут каждый. Иной подход и к наказанию за нарушения. Вместо штрафных бросков каждый фол будет караться двухминутным штрафом. Неизменным останется традиционный накал на льду. Все всерьез нацелены на победу.