В Минск пришла "спортивная осень"

Открытые городские соревнования на лыжероллерах и роликовых коньках "Минская осень" на этот раз собрали более тысячи человек. Среди них, как профессиональные спортсмены, так и любители. Самому старшему участнику 65 лет. Наряду с сильным, пятикилометровую дистанцию преодолевал и слабый пол. Кстати интерес к лыжероллерам и роликовым конькам у девушек с каждым годом все сильнее. Традиционно кроме медалей победители получили осенние подарки-корзины с фруктами и овощами.