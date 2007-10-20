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В Минск пришла "спортивная осень"

20 октября 2007 15:42
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Открытые городские соревнования на лыжероллерах и роликовых коньках "Минская осень" на этот раз собрали более тысячи человек. Среди них, как профессиональные спортсмены, так и любители. Самому старшему участнику 65 лет. Наряду с сильным, пятикилометровую дистанцию преодолевал и слабый пол. Кстати интерес к лыжероллерам и роликовым конькам у девушек с каждым годом все сильнее. Традиционно кроме медалей победители получили осенние подарки-корзины с фруктами и овощами.
# общество

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