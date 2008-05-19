В Минск приехал знаменитый итальянский дизайнер ювелирных украшений Стефано Риччи

Высшим признанием таланта мастера каратов стал заказ Ватикана в 2005 году на разработку именного перстня-печатки для Папы Римского Бенедикта 16-го.

Архитектор по образованию Стефано Риччи сделал успешную карьеру создателя роскошных украшений, аксессуаров и часов для многих элитных брендов. Россия вдохновила ювелира на создание коллекции драгоценностей, которые автор назвал "Эрмитаж".

Кстати, всемирно известный музей оценил старания мастера и официально разрешил члену правления Совета ювелиров Рима использовать все авторские права на название "хранилища" бесценных произведений искусства.

Сейчас Стефано Риччи разрабатывает новую коллекцию украшений, и вдохновившись видами Беларуси уже думает о том, чтобы сделать эксклюзивные модели специально для Беларуси.

