В Минск прибыла колонна участников международного автопробега, посвященного 70-летию Великой Победы

Новости Беларуси. Дорогами боевой славы. В столицу прибыла колонна участников международного автопробега, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной. Это совместный проект ДОСААФ Беларуси и России. Старт был дан 18 апреля в Москве на Поклонной горе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 автомобиля проедут по историческим местам.

Планируется, что протяженность маршрута составит почти 4 тысячи километров.

Впервые путь автопробега будет пролегать через территорию сразу четырех государств. Это Россия, Беларусь, Польша и Германия.

Конечная точка – на реке Эльбе. Это место, где в 1945 состоялась историческая встреча войск-союзников стран-участниц Великой Отечественной. Там и пройдет реконструкция тех событий.

Старт на поклонной горе в Москве, три дня в пути – и вот остановка в городе-герое Минске. Колонна патриотического автопробега прибыла в белорусскую столицу.

Одна из них, Наталья Гордеева, уже который год занимается организацией подобных мероприятий. А вот участвует впервые.

Наталья Гордеева, участник автопробега (Россия):

Нас всего 51 человек, 16 машин постоянного состава. Что для меня автопробег? Это возможность показать молодежи, в первую очередь, кому мы обязаны нашей жизнью, нашим мирным небом, нашим счастьем, возможностью жить счастливо, просыпаться каждое утро и видеть солнце.

Ольга Власовец, СТВ:

В автопробеге принимают участие белорусы и россияне. Всего 24 машины. Они уже преодолели первые 800 километров.

Следующая остановка в Бресте.

В этом году традиционный автопробег стал международным. Развивающееся на машинах пламенное Знамя победы участники провезут через страны, на территории которых проходили боевые действия во время Великой Отечественной войны. Это почти 4 тысячи километров. Маршрут лежит через Россию, Беларусь, Польшу и Германию.

Владимир Струздюмов, участник автопробега:

Это по местам боевой славы наших дедов. Наша молодежь должна знать историю. Поэтому мы и решили участвовать в этом автопробеге.

Александр Колмаков, председатель ДОСААФ России:

По всему маршруту предусмотрены остановки во многих городах, в местах боев, возложение цветов, лампадки везем с огнем от Вечного огня, который был зажжен на Поклонной горе. Будут посещаться также все массовые захоронения советских воинов.

А сегодня в белорусской столице во время торжественного митинга участники автопробега почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. Цветы и венки легли к Стеле «Минск – горд-герой».

Иван Дырман, председатель Центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь:

Мы не забыли, что победа добыта, что мы хотим доказать и показать всем, что основная нагрузка легла на советских людей. Чтобы мы почувствовали чувство горд за наших людей.

На каждом этапе к колонне будут присоединяться новые участники. И если из России выехало 16 машин, то уже к финалу автопробега их станет почти в два раза больше.

Сергей Климов, заместитель председателя ДОСААФ России:

В Польше присоединяется порядка 4-5 автомобилей, в Германии будут присоединены реставраторы из Франции, Англии, Соединенных Штатов Америки. Нам заявили, что англичане будут переодеты в форму советских солдат.

25 апреля колонна прибудет на побережье реки Эльба. Именно в этот день и на этом месте, но 70 лет назад встретились союзные войска стран-участниц Второй мировой войны. Те далекие события оживут с помощью масштабной исторической реконструкции.