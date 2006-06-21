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В Минск прибыл <Поезд памяти>

21 июня 2006 11:56
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Его пассажиры - московские ветераны и молодежь. Накануне 65-й годовщины начала Великой отечественной войны в Беларусь прибыли участники первых боев на западных рубежах СССР и операции <Багратион> по освобождению нашей республики, а также представители общественных организаций российской столицы. Подобная акция проводится уже не первый раз. Маршрут традиционный. Экскурсия началась со столичной площади Победы. Здесь состоялся торжественный митинг и возложение венков от правительства Москвы. Ветераны посетят мемориальный комплекс <Хатынь> и Курган славы, а вечером <Поезд памяти> отправится в Брестскую крепость, где его пассажиры примут участие в патриотической акции <День памяти и скорби>.
# общество

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