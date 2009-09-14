В Минск прибыл Джек Траут

Человек, который пишет законы современного маркетинга, приехал в Беларусь.

Список клиентов Джека Траута впечатляет: Audi, «Сотбис», Master Card, - всего около двухсот компаний по всему миру.

Бизнес-стратег мирового масштаба создал и возглавил компанию «Trout&Partners». Сегодня её офисы есть на всех континентах. Автор эпохальной концепции «позиционирование», которой в этом году исполняется 40 лет, считает, что именно она инструмент № 1 в эпоху мирового кризиса. А в позиционировании небольших стран, таких как Беларусь, предпочтительнее, цитируем, «партизанские стратегии». Что это такое и каков же главный козырь Беларуси? Об этом признанный гуру мирового маркетинга рассказал в эксклюзивном интервью нашей телекомпании.

– Я всегда говорю: нужно изучить конкуренцию. Можно делать не только то, что хотите, а то, что позволяют делать конкуренты. А для этого нужно понять, что у них творится в головах. Любая программа должна начинаться с изучения конкурентов. Нужно узнать их сильные и слабые стороны и понять, может ли Беларусь их слабость превратить в свою силу, – сказал Джек Траут.

Полная версия интервью Джека Траута нашей телекомпании - в итоговой программе «Неделя» в воскресенье 20 сентября в 19-30.

Всемирноизвестный маркетолог проведет в Минске два дня. За это время он даст несколько мастер-классов для белорусских бизнесменов.

Сегодня господин Траут пообщался со студентами одного из столичных вузов. Мероприятие в формате «вопрос-ответ» вызвало немалый интерес. Гостя спрашивали об инвестиционной привлекательности Беларуси, системе образования, о белорусских брендах.