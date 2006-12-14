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В Минск пожаловал пернатый альбинос

14 декабря 2006 11:42
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В дикой природе белые воробьи, как правило, становятся жертвами своей индивидуальности.Нестандартная окраска моментально привлекает внимание хищников и практически не оставляет им шансов выжить. Возможно, поэтому пернатый стиляга предпочел условия мегаполиса. Воробей фактически "прописался" на территории столичного кинотеатра "Октябрь", где и влился в компанию обычных сородичей. Несмотря на то, что явление достаточное редкое, ловить крылатого пижона орнитологи не спешат.
# общество

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