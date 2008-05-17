В Минск доставили чудотворный образ иконы Божией Матери "Почаевский"

Святыню привезли из Свято-Успенской Почаевской лавры Волынской епархии Украины. Торжественный молебен в честь прибытия иконы отслужили в Свято-Никольском храме поселка "Привольный". В середине 16-го века константинопольский митрополит Неофит подарил икону вдове земского судьи Анне Гойской. Когда же от дивного образа Богородицы исцелился слепой брат помещицы, она отдала образ монастырю, основанному у Почаевской горы. С тех пор известно о большом количестве чудес и исцелений от чудотворного лика и его благодатных списков. В Свято-Никольском храме святыня пробудет до 26 мая.