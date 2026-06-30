В Минсельхозпроде разъяснили нюансы законопроектов «О мелиорации» и «Об аквакультуре»
В Беларуси, где прудовое рыболовство традиционно является основой, взят курс на индустриализацию. В стране разработан законопроект «Об аквакультуре», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он направлен на развитие современных технологий, включая индустриальные рыбоводства и установки замкнутого водообеспечения. Это позволит контролировать температурный режим и выращивать не только традиционные виды рыб, но и более экзотические продукты, такие как креветки.
В последние годы выращивание рыбы и других водных биоресурсов в искусственных условиях становится все более актуальным для Беларуси. Как показывает мировой опыт, именно государство берет на себя ответственность за создание современной нормативно-правовой базы для таких производств.
Ольга Борейша, заместитель начальника управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Имплементированы отдельные нормы из законодательства об охране животного и растительного мира, например, то, что, несмотря на разведение, содержание, выращивание экзотических видов, не допускается их вселение в природные экосистемы. Если происходит вселение отдельных видов, то с соответствующим прохождением государственной экологической экспертизы.
В Беларуси меняется подход и к мелиорации почв. Этот вопрос на контроле главы государства. Эта тема регулярно звучит на совещаниях и во время рабочих поездок в регионы. Поэтому в стране назрела необходимость принять правовые меры, чтобы мелиорация проходила максимально прозрачно, а главное, эффективно.
Сергей Назарук, начальник управления инвестиций и мелиорации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Снимаются такие ограничения, как на обработку земель, которые существовали, 2,1 метра, это каналы-водоприемники и осушители. Дальше вводится послабление – использование пропашных культур на торфяно-болотных почвах. Это дает в первую очередь нам что? Поменялась интенсификация ведения сельского хозяйства, на сегодняшний день уже многолетние травы нас просто не устраивают по той питательной ценности, которую они дают. На сегодняшний день надо высокопротеиновое питание для животноводства. В связи с этим рассмотрен данный вопрос.
Аграрии работают в тесной связке с Национальной академией наук Беларуси. Такой подход позволяет внедрять передовые технологии с соблюдением всех регламентов.