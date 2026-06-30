В Минсельхозпроде разъяснили нюансы законопроектов «О мелиорации» и «Об аквакультуре»

В Беларуси, где прудовое рыболовство традиционно является основой, взят курс на индустриализацию. В стране разработан законопроект «Об аквакультуре», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он направлен на развитие современных технологий, включая индустриальные рыбоводства и установки замкнутого водообеспечения. Это позволит контролировать температурный режим и выращивать не только традиционные виды рыб, но и более экзотические продукты, такие как креветки. В последние годы выращивание рыбы и других водных биоресурсов в искусственных условиях становится все более актуальным для Беларуси. Как показывает мировой опыт, именно государство берет на себя ответственность за создание современной нормативно-правовой базы для таких производств.

Ольга Борейша, заместитель начальника управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Имплементированы отдельные нормы из законодательства об охране животного и растительного мира, например, то, что, несмотря на разведение, содержание, выращивание экзотических видов, не допускается их вселение в природные экосистемы. Если происходит вселение отдельных видов, то с соответствующим прохождением государственной экологической экспертизы. В Беларуси меняется подход и к мелиорации почв. Этот вопрос на контроле главы государства. Эта тема регулярно звучит на совещаниях и во время рабочих поездок в регионы. Поэтому в стране назрела необходимость принять правовые меры, чтобы мелиорация проходила максимально прозрачно, а главное, эффективно.