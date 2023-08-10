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В Минобороны сообщили о попытках проникновения на охраняемые объекты Беларуси

10 августа 2023 13:27
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Военные ВС РБ за прошедшие четырнадцать дней предотвратили несколько попыток проникновения на территории и объекты, которые находятся под охраной, информирует оборонное ведомство Беларуси. 

Сообщается, что был задержан мужчина, который намеревался запустить беспилотник над военной частью. Попытка была пресечена, а гражданин был передан представителям правоохранительных органов. Средствами РЭП ВС РБ также пресечены несколько попыток полетов БПЛА над территориями, находящимися под охраной. 

Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин принял решение наградить военнослужащих, которые проявили бдительность, продемонстрировали профессионализм и решительность. 

# общество # общество # Виктор Хренин

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