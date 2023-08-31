В Министерство образования можно направить замечания по поводу школьных учебников

Новости Беларуси. Поощрительный приз за ошибки. Сотрудники Национального института образования ждут от учителей и родителей замечания по поводу школьных учебников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос о качестве учебной литературы не раз поднимался главой государства. Звучат нарекания на наукоемкие тексты. Чтобы сделать пособия для школьников лучше, в Министерстве образования предложили работать над этим вместе. Информацию об ошибке или замечания по поводу плохого изложения материала можно направить специалистам ведомства.

Галина Беляева, заместитель директора могилевской средней школы № 34:

То, что Министерство предложило, мне очень импонирует. Креативное решение привлечь не просто педагогов, но и родителей, возможно, в этом примут участие и сами дети. Народное рецензирование – найти ошибку, и не одну, а как можно больше, и стать таким народным негласным рецензентом.

Обратная связь в виде электронного обращения ведется через Национальный образовательный портал. Того, кто больше всего найдет ошибок, ждет поощрение от Министерства образования.