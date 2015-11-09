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В Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси 9 ноября будут решать, продолжать ли полеты в Египет

09 ноября 2015 07:29
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Новости Беларуси. В Минске будут решать, продолжать ли полеты в Египет. В департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций в ближайший час планируется провести совещание по этому вопросу.

Накануне белорусские специалисты были направлены в Египет для изучения ситуации с безопасностью полетов. МИД Беларуси рекомендует нашим соотечественникам отменить на ближайшее время туристические поездки на Синай.

Российским авиакомпаниям временно запретили осуществлять воздушные перевозки в Египет, а туроператорам и агентствам рекомендуется воздержаться от продаж туров в этом направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Авиасообщение

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