В Министерстве образования обсудили новые модели школьных костюмов

Специалисты сошлись во мнении: это должна быть обязательно одежда делового стиля и желательно с национальным колоритом. Так, например, в качестве декора на костюме может быть вышит василек или белорусский орнамент. Это, считают специалисты, сделает школьную одежду узнаваемой даже за пределами страны. Отметим, что в этом году завершено поэтапное введение одежды делового стиля для школьников. На этот учебный год разработано порядка 150 различных моделей костюмов.