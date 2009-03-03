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В Министерстве образования обсудили новые модели школьных костюмов

03 марта 2009 17:46
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Специалисты сошлись во мнении: это должна быть обязательно одежда делового стиля и желательно с национальным колоритом. Так, например, в качестве декора на костюме может быть вышит василек или белорусский орнамент. Это, считают специалисты, сделает школьную одежду узнаваемой даже за пределами страны. Отметим, что в этом году завершено поэтапное введение одежды делового стиля для школьников. На этот учебный год разработано порядка 150 различных моделей костюмов.
# общество

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