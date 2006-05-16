В Министерстве образования начала работу <горячая> телефонная линия

Об этом сообщил советник министра по связям со СМИ и общественностью Виктор Ивченков.

<Горячая> телефонная линия создана в целях качественной организации и проведения вступительной кампании в учреждениях, обеспечивающих получение высшего, среднего специального и профессионально-технического образования (независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности). На период проведения тестирования это поможет абитуриентам и их родителям получить нужную им информацию.

По вопросам, связанным с централизованным тестированием, приемом документов, вступительными экзаменами, зачислением, можно обращаться с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 200-84-70.

<Горячая> телефонная линия Минобразования будет работать по 31 августа 2006 года.