Прямой эфир

В Министерстве образования начала работу <горячая> телефонная линия

16 мая 2006 09:32
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Об этом сообщил советник министра по связям со СМИ и общественностью Виктор Ивченков.

<Горячая> телефонная линия создана в целях качественной организации и проведения вступительной кампании в учреждениях, обеспечивающих получение высшего, среднего специального и профессионально-технического образования (независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности). На период проведения тестирования это поможет абитуриентам и их родителям получить нужную им информацию.

По вопросам, связанным с централизованным тестированием, приемом документов, вступительными экзаменами, зачислением, можно обращаться с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 200-84-70.
<Горячая> телефонная линия Минобразования будет работать по 31 августа 2006 года.

# общество

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