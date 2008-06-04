В Мингорисполкоме разработан план по проведению встреч в трудовых коллективах на производстве

В форме живого общения специалисты будут рассказывать минчанам о некоторых особенностях законодательства, а также информировать об изменившемся порядке предоставления льгот. «Одно окно» Мингорисполкома отмечает увеличение числа обращений граждан. Если за первый год работы службы в нее обратились более 80 тысяч минчан, то в 2007-м - почти в два раза больше. А за пять месяцев этого года услугами "одного окна" воспользовались уже 58 тысяч человек. Чаще всего обращаются с проблемами по жилью.



И если в целом число обращений выросло, то статистика по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства улучшилась. За два года их стало меньше на четверть. Это значит ситуация в этой сфере постепенно выравнивается.



Весной был определен и единый перечень документов выдаваемых службами "одного окна". Раньше в каждом районе был свой, теперь в него вошли 34 административные процедуры. А когда службы Мингорисполкома будут подключены к корпоративной инфо-сети, справки здесь можно будет получить еще оперативней.



В столичной мэрии разработан план по проведению встреч с трудовыми коллективами на производствах. Специалисты службы "одного окна" сами придут и ответят на все вопросы, порекомендуют надо обратиться по тому или иному вопросу. Например, - по изменившемуся порядку получения льготных лекарств и компенсации затрат на проезд учащихся.