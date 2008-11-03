В Мингорисполкоме обсудили строительную отрасль

На традиционной планерке речь шла о том, как избежать дефицита кадров в строительстве, а также сделать эту отрасль более безопасной.

Предполагают даже усилить ответственность руководителей тех организаций, в которых произошли несчастные случаи из-за несоблюдения норм техники безопасности – с начала года на стройплощадках погибло 12 и получили тяжелые травмы 42 человека. Кроме того, город отчитался об итогах акции "Вместе против инсульта" и о включении отопления.

Главный санитарный врач столицы порадовал сегодня данными об эпидемиологической ситуации в городе. За последнее время не было зарегистрировано ни одного случая заболевания корью и краснухой. Во многом такие показатели были достигнуты за счет вакцинации населения. А перед сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ привиться предлагают и от этих инфекций всем желающим.

