В Мингорисполкоме обсудили результаты и перспективы строительной отрасли столицы

В прошлом году строители не выполнили установленный план и в этом намерены наверстать упущенное. В каждом районе намерены построить современные энергосберегающие дома.

В этом зале вся строительная элита. Не хватает разве что нескольких инженеров. Работа обязывает. Впрочем, слово «работа» в обсуждении — ключевое. Из 7 триллионов рублей инвестиций в основной капитал 3 вложены именно благодаря строительной отрасли. Фундамент — 1 миллион 400 тысяч квадратных метров жилья в прошлом году дал трещину, а значит трещина и в городском бюджете. Кто прав, кто виноват, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько, не выясняет. Говорит, что все должны работать связанно и в одной команде. Ведь даже глобальную стройку может загубить бюрократизм проектной организации.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Такие масштабные проекты, как проекты застроек, не в состоянии выполнять, кроме Минскпроекта, практически ни одна проектная организация. И сегодня они только начинают учиться тому, как эту работу делать. Это для нас принципиально и чрезвычайно важно, потому что возможности инженерно-транспортной инфраструктуры Минска оказались исчерпаны. Поэтому мы и ставим задачи на опережающее развитие инженерно-транспортной инфраструктуры. Потому что это — плацдарм для реализации различных проектов жилищного строительства, транспорта, социального строительства.

В этом году в столице намерены построить рекордное количество жилья. Доведенный план — 1 миллион 200 тысяч квадратных метров. Вот только Минск и здесь на передовой — замахнулся на 1 миллион 740 тысяч «квадратов». Есть предложение — должен быть и стабильный спрос. Ситуация с пустующими квартирами, отмечают городские власти, в столице не допустима. Проблему решит цена.

Евгений Вовна, генеральный директор ГПО «Минскстрой»:

Необходимо всячески стимулировать платежеспособный спрос. Будь то строительные сбережения, будь то понижение ставки рефинансирования по общему кредитованию. Об этом все знают, работа по этому ведется.

Район Каменная Горка — пример того, что строить можно быстро и качественно. Два года назад здесь было голое поле, а сегодня — самая современная застройка в столице. Почти 500 гектаров земли. Дальше — больше. Каменная Горка откроет золотые горизонты для 77 тысяч человек. Часть новостроек перекочует за пределы Минска, в так называемые города-спутники. Они разгрузят столицу, а минчане получат не менее качественное жилье. Для такого микрорайона уже определена площадка в Смолевичах. Столичные власти надеются, что мировая традиция — работать в городе, жить вдали от шума — приживется и у нас.

Евгений Вовна, генеральный директор ГПО «Минскстрой»:

Мы считаем, что это будет востребовано. Проведем пилотный проект для того, чтобы изучить спрос, узнать, какие слои населения готовы выехать в эти города-спутники с учетом обеспечения всех социальных стандартов.

Такое внимание к строительной отрасли у городских властей не случайно. Ведь именно строительство сегодня – двигатель экономики. А для успешной работы двигатель надо заправлять качественным маслом и регулярно проводить диагностику. Тогда в домах будем чувствовать себя, как дома.