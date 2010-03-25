В Мингорисполкоме обсудили работу с обращениями граждан

Более 80 минских чиновников наказаны в прошлом году за формализм и высокомерие к людям.

По количеству жалоб и нареканий лидирует сфера ЖКХ.

Кстати, на горячую линию телеканала СТВ каждое третье сообщение — это жалоба на прорыв трубопровода или протекшую крышу.

Владимир Реентович, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Работы по устранению течи кровли, стеновых стыков выполняются в течении 3-6 месяцев, а по утеплению — год и больш.

Михаил Саванович, управляющий делами Мингорисполкома:

Ни один начальник ЖЭСа, директор ЖРЭО не наказан. В системе ЖКХ к дисциплинарной ответственности привлечено 696 человек.

К дисциплинарной ответственности привлечено 76 чиновников, четверо получили административное взыскание. Это на 20 % больше, чем годом ранее. Для повышения качества консультационной помощи людям и их информирования на сайте Мингорисполкома планируется открыть он-лайн-консультирование и проводить опрос мнения граждан.

Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Обращение граждан — это связь власти и граждан.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Граждане должны обращаться первично по месту жительства. Если брать систему исполнительной власти — в районную администрацию.

Свыше 8 тысяч минчан за год обратились в Мингорисполком со своими насущными проблемами. В рейтинге самых популярных — сфера ЖКХ, жилья и выделение земельных участков.

По многим вопросам ведется работа по принципу «одно окно». С 2006 года — со дня открытия — сюда заглянули свыше 80 тысяч минчан.

Ольга Юруть, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.