В Мингорисполкоме обсудили некоторые мероприятия по благоустройству столицы

Так на минских окраинах появятся остановочные пункты со специальной защитой от вандалов. Стекло в новых конструкциях заменят более прочным пластиком. С первого апреля начинается месячник по благоустройству, в ходе которого жилищно-коммунальные службы очистят улицы, дворы и парки, отремонтируют дороги. В этом году столицу украсят более пяти миллионов кустарников, деревьев и цветов. Кроме того, город ждут несколько масштабных проектов, в том числе и открытие фонтана с амфитеатром рядом с Дворцом спорта.