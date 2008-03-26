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В Мингорисполкоме обсудили некоторые мероприятия по благоустройству столицы

26 марта 2008 11:40
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Так на минских окраинах появятся остановочные пункты со специальной защитой от вандалов. Стекло в новых конструкциях заменят более прочным пластиком. С первого апреля начинается месячник по благоустройству, в ходе которого жилищно-коммунальные службы очистят улицы, дворы и парки, отремонтируют дороги. В этом году столицу украсят более пяти миллионов кустарников, деревьев и цветов. Кроме того, город ждут несколько масштабных проектов, в том числе и открытие фонтана с амфитеатром рядом с Дворцом спорта.
# общество

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