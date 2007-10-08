В Мингорисполкоме говорили о подготовке города к зиме

Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов поручил обеспечить готовность к пуску тепла в детсады и больницы.

Сегодня в зале заседаний Мингорисполкома было прохладно. Что и тему обсуждений навеяло соответствующую - подготовка города к зиме. Говорили обо всем: от начала отопительного сезона до наведения порядка на минских улицах. Паспорта готовности есть у всех учреждений образования и здравоохранения, а запасы топлива к зиме составляют 110%. Теперь городским службам остается следить за изменением погодных условий, чтобы при понижении температуры начать поэтапную подачу тепла.

Улица Козлова. Идет укладка тротуарной плитки и ремонт трамвайных путей. Работы по благоустройству здесь должны быть завершены к 1 ноября. В Уручье дело тоже движется. Здесь нужно успеть привести в порядок территорию по линии прокладки метро. Проезжая часть заасфальтирована. Сейчас все силы - на укрепление откосов и посадку зеленых насаждений. Строители говорят, что управятся в срок. Поручение председателя Мингорисполкома Михаила Павлова - за 3 недели завершить в городе все работы, связанные с раскопками. В том числе, и тепловых сетей.

Когда подключать отопление? Это основной вопрос, который витал в прохладном воздухе зала заседаний. Паспорта готовности есть у всех учреждений образования и здравоохранения. Туда тепло и поступит

в первую очередь. Согласно действующим нормативам его подача начинается в том случае, если воздух на улице в течение 5 дней не превысит +8 градусов. Вчера на термометрах было почти +9.

Еще одно поручение мэра - городскому Центру гигиены и эпидемиологии. Ежемесячно делать анализ санитарного состояния дворовых территорий и тщательнее отслеживать нарушителей. За прошедшую неделю в поле зрения контролирующего органа попали площадки в центральной части города. Там отмечен хаотичный вывоз бытовых отходов. Так что впредь коммунальщики должны быть порасторопнее, чтобы их не захлестнула стихия листопада.

