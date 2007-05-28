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В Мингорисполкоме дискутировали об эстетической и практической красоте столицы

28 мая 2007 10:51
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Минск оперативно очищают от травы. Только за прошедшие выходные под косу пустили пятую часть буйно разросшейся зелени.

Более полутора тысяч гектаров импровизированных насаждений не только нарушают эстетику, но и ухудшают экологию столицы. Но если завершить косьбу реально уже сегодня-завтра, навести порядок в столичных дворах - по-прежнему задача на перспективу. Возле многих жилых домов по-прежнему остается бездорожье. Об эстетической и практической красоте городского масштаба дискутировали на сегодняшней планерке в Мингорисполкоме.

Начальник УЖХ Мингорисполкома Борис Васильев заявил, что "ямочный" ремонт должен завершиться до 1 июля. Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов предупредил, что за "безобразие, которое творится на дорогах" будут строгие наказания - вплоть до увольнения.

# общество

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