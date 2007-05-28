В Мингорисполкоме дискутировали об эстетической и практической красоте столицы

Минск оперативно очищают от травы. Только за прошедшие выходные под косу пустили пятую часть буйно разросшейся зелени.

Более полутора тысяч гектаров импровизированных насаждений не только нарушают эстетику, но и ухудшают экологию столицы. Но если завершить косьбу реально уже сегодня-завтра, навести порядок в столичных дворах - по-прежнему задача на перспективу. Возле многих жилых домов по-прежнему остается бездорожье. Об эстетической и практической красоте городского масштаба дискутировали на сегодняшней планерке в Мингорисполкоме.

Начальник УЖХ Мингорисполкома Борис Васильев заявил, что "ямочный" ремонт должен завершиться до 1 июля. Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов предупредил, что за "безобразие, которое творится на дорогах" будут строгие наказания - вплоть до увольнения.