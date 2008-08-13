В Мингоисполкоме озвучили результаты всеобщей диспансеризации за первое полугодие

Из 770 тысяч минчан – только 15% оказались абсолютно здоровы. В то же время специалисты отмечают нехватку медицинских работников, что приводит к наличию очередей в поликлиниках.

О том, что она в группе риска, Елена и не подозревала. Это выявила всеобщая диспансеризация. Это когда каждый человек может бесплатно пройти необходимых врачей, сдать анализы и проконсультироваться у терапевта.

О доступности говорят и цифры. За первое полугодие диспансеризацию прошли почти 770 тысяч минчан. Из них только 15% – абсолютно здоровы. Всеобщая диспансеризация – дело добровольное. Вот только личный паспорт здоровья, говорят специалисты, пока никому не помешал.

Сегодня медицинскую помощь населению оказывают 52 городские поликлиники и 9 специализированных диспансеров. Если проблема технической оснащенности за последние пять лет практически решена, то кадровый вопрос по-прежнему актуален. Особенно не хватает специалистов среднего звена. Первое решение принято. Уже в сентябре медработники получат надбавку к зарплате.

Специалисты подсчитали: в среднем минчанин обращается к врачу 11 раз в год. Статистики, сколько часов приходится стоять за талончиком, нет. Проблема очередей должна решиться к концу года. К врачу во всех поликлиниках можно будет записаться через Интернет. Особо по душе ноу-хау придется молодежи. Бабушек и дедушек тоже не обидят. Усовершенствуют и систему предварительной записи по телефону.

Ученые доказали: люди высокого роста болеют реже, чем низкого. А чем выше коэффициент IQ тем меньше человек подвержен инфекциям. Правда есть и другая статистика: здоровье на 50% зависит от правильного образа жизни и лишь на 10 от медиков. Каждое усилие окупится сторицей. Особенно в год здоровья, когда все 365 дней на государственном уровне объявлены временем заботы о себе.

