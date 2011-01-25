В микрорайоне Масюковщина-4 открылся первый детский сад

Второй дом для малышей возвели на улице Гаруна. Все 230 мест уже укомплектованы. Детскому саду присвоен номер 208.

Татьяна Сикорская, заведующая ГУО «Детский сад-ясли №208»:

Эта работа началась год назад, когда мы начали продумывать интерьеры, оснащение, игрушки, шторы, постельное белье, которые будут в нашем садики.

Бассейн, мебель, новые игрушки – все радует глаз. А вот экстерьер изменится весной. Фасад станет бежево-голубым. Переступить порог новостройки дети смогу на следующей недели, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».