В микрорайонах столицы построят банно-оздоровительные комплексы

Вероятнее всего, в третьем квартале текущего года будет введен в эксплуатацию банно-оздоровительный комплекс в Сухорево-6.До 2008 года появятся еще 4 комплексных объекта бытового обслуживания населения. В частности, будут построены банно-оздоровительные комплексы в Уручье на улице Городецкой - с теннисными кортами, боулингом и бильярдом. Кроме того, банно-оздоровительные комплексы появятся в микрорайоне Веснянка на улице Леси Украинки, на Есенина и микрорайоне Красный бор - 2. В перспективе банно-оздоровительный комплекс появится и в Лошице