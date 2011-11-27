V Международный фестиваль театрального искусства «Панорама» прощается со зрителями на два года

Новости Беларуси, Минск. В этом году в фестивале участвовали 8 театральных коллективов из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Польши и Венгрии. Это драматические, танцевальный и кукольный театры. Все они – признанные мастера сцены.

На протяжении недели зрители на пяти площадках увидели 9 постановок. Среди них классика русской и белорусской литературы. Финальным аккордом станет постановка художественного руководителя Купаловского театра Николая Пинигина «Выкраданне Еўропы, альбо Тэатр Уршули Радзівіл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Лиопо, арт-директор Международного театрального фестиваля «Панорама-2011»:

Сегодня мы закроемся нашим спектаклем, одной из наших последних премьер, «Театр Уршули Радзивилл». Будет в меру торжественное закрытие, и мы попрощаемся с фестивалем на два года, потому что следующий фестиваль будет только в 2013 году, когда мы будем в своем замечательном здании. Я думаю, эта сцена сможет принять гостей любого ранга и удовлетворить райдеры любого театра.