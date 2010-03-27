В Международный день театра в Купаловском театре в Минске по традиции называют имена лучших деятелей искусств

Хрустальный «Оскар» на первой сцене страны вручили в последний раз.

Из-за реконструкции театра в сентябре труппа на два года покинет родные стены.

Играла — как жила и жила — как играла. Бессменная легенда Купаловского — Стэфания Станюта — на сцену выходила без малого 70 лет. И раскрыла не один народный характер. Она — Марыля в «Раскиданном гнезде» Купалы и Алена в «Соловье» Бедули. Режиссеры называли ее актрисой на все роли: в ней сочеталась яркая комедийность и высокий драматизм. Поэтому неслучайно у звезды 80-х в театральном кофре залежались более полусотни киноработ.

Но все-таки запредельная слава пришла после «Прощания с Матерой», где она сыграла старуху Дарью. На большом экране и на театральных афишах Станюта стала номером один. Поэтому первой в 1992 году получила хрустальный «Оскар» — «Павлинку».

Павел Омелькович, ведущий научный сотрудник Государственного музея истории театральной и музыкальной культуры Республики Беларусь:

Кожны год «Паўлинка»выглядае па-новаму, але значнасць яе не змяншаецца. Я ўпэўнены, што кожная зорка, якая атрымала «Паўлинка», у свой час была узрушана такой узнагародай. Сімвалична, што ўзнагарода названа ў гонар менавіта такога прыгожага беларускага імя, як Паўлінкай. Гэтак сама завуць і гераіню выдатнай п’есы нашага класіка Янкі Купалы.

От черно-белого до цветного спектакля прошло более полувека. Сменилось пять поколений артистов, но «комедия в 2-х актах» до сих пор — визитка театра и роль-мечта Купаловских жрецов Мельпомены. Первой в 1944 по Литвинову Павлинку сыграла Лариса Кошельникова. С тех пор эту роль проживают семьями и даже передают по наследству. К примеру, вместо Зои Белохвостик Павлинка сейчас ее дочь — Валентина Гарцуева.

И пусть пьеса 1912 года в Купаловском десятилетиями открывала сезон за сезоном, в этом году афиша точно изменится, как и адрес самой сцены. В сентябре из-за реконструкции труппа на два года переедет во Дворец Профсоюзов. Там, возможно, и отметит свой юбилей: театру — 90.

Главный замысел реконструкторов — вернуть театру первоначальный облик — такой, каким он был в 1890 году. Поэтому здание отремонтируют и снаружи, и внутри. Мест в зрительном зале станет меньше, зато артистам разгуляться будет где.

Павел Поляков, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы:

Глубина сцены увеличится на несколько метров. Партер будет подниматься до одного уровня со сценой — так, как это было задумано изначально.

Сегодня на первой сцене страны хрустальный оскар вручили в последний раз. «Павлинка» этого года досталась Геннадию Гарбуку. Он получил награду за многолетнюю преданность театру: здесь он с 1962 года. Но, несмотря на звания народного артиста Беларуси и Лауреата Государственной премии СССР, такого, купаловского, признания он ждал всю жизнь.

Геннадий Гарбук, народный артист Беларуси:

Конечно, для меня эта награда является одной из самых-самых дорогих. Эта награда символизирует признание моих коллег. Это достижение не одного года, а итог творческой работы всех лет.

В 2010 году белорусские театры объездят почти всю Европу. Побывают в двадцати странах мира, примут участие во всех фестивалях и дадут свои спектакли. Кстати, пять наших артистов уже в мае сядут за парты Международной летней театральной школы в Москве. И уже в этом году общественность узнает имена лучших актеров, режиссеров, дебютантов, а также названия лучших постановок. В Беларуси появится Национальная театральная премия.

Екатерина Расолько, Алексей Юнаш и Александр Миранович, телекомпания СТВ.