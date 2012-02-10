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В международном пункте пропуска «Козловичи» заработает стационарный комплекс сканирования

10 февраля 2012 05:22
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Он оснащен надежной системой радиационной безопасности. А система видеонаблюдения позволяет оператору следить за всем, что происходит в туннеле сканирования.

Все работы по проекту выполнены китайской стороной «под ключ», включая строительство помещений, монтаж, наладку оборудования, обучение персонала.

Общий объем безвозмездной помощи составил в эквиваленте около 4 миллионов долларов. Китайская сторона также взяла на себя обязательства по техническому обслуживанию и ремонту комплекса в течение 3 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

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