В мэрии подвели итоги конкурса по благоустройству столицы

Самым зеленым и аккуратным был признан Фрунзенский район, на втором месте - Московский, на третьем - Октябрьский.

Кроме того, были названы победители конкурса в сферах здравоохранения и образования. Почетные дипломы получат жильцы лучшего подъезда и владельцы самого красивого балкона города.

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Кроме того, столице завершаются работы по укладке тротуарной плитки. К празднику города главный проспект Минска должен предстать преображенным.

Официально этот объект сдадут 1 октября. К этой дате специалисты предприятия "Горремавтодор" обещают устранить все недоработки. Устранение колейности после летней жары - также задача дорожных служб. Пока они несколько отстают от графика ремонта, но до конца сентября обещают привести столичные дороги в порядок.