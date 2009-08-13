В мэрии обсудили проблемы жилищного строительства столицы

Город отстает по темпам ввода в эксплуатацию жилья. Минск должен строить больше. План на этот год – один миллион четыреста тысяч квадратных метров. А в 2011-м – уже два миллиона.

– В городе Минска 260 тысяч человек на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, это армия людей, – заявил исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома, первый заместитель председателя Николай ЛАДУТЬКО.

Одна из причин невыполнения задания по вводу жилья – отсутствие проектно-сметной документации. Число проектировщиков сократилось в два с половиной раза по сравнению с 90-ми, а темпы строительства наоборот – увеличились. Не редкость сегодня и срыв сроков выполнения заказа.

– Крайне принизилась роль заказчика в городе Минске, особенно по коммунальным предприятиям. – сказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор НИКИТИН. – Всё скатилось. Подготовка, к примеру, технических заданий, всё скатилось в институты. Где ответственность заказчика?