В мемориальном комплексе Освенцим демонтирована советская экспозиция

Концлагерь Освенцим оставил глубокую рану в сердцах многих белорусов. Теперь он снова становится причиной боли.

Руководство посчитало, что в Освенциме не было белорусов, россиян, цыган и украинцев. А только поляки. В нынешнем Освенциме Нина Лыч бывала практически каждый год. Хотя до сих пор больно вспоминать, как когда-то ее, трехлетнюю девочку с Витебщины, фашисты посчитали "подходящей" и отправили в лагерь, как донора для солдат Вермахта. Вместе с ней было еще 800 детей - русских, белорусов, цыган, и других. Сегодня ей говорят, таких национальностей в концлагере не было, и быть не могло.

История Освенцима, как и его территория уже давно поросли травой. Но сегодня сотрудникам музея лагерного комплекса вздумалось поворошить прошлое. Какая, мол, советская экспозиция, здесь может быть, если все узники Освенцима бывшие поляки. По словам главы Международного совета Освенцима, Владислава Бартошевского, историки должны учесть события 39-го года, когда Западная Украина и Польша отошли к СССР.

Однако, ссылаясь на пакт Молотова - Риббентропа 1939 года руководство музея Освенцима забывает о Рижском Договоре 1921-го. Тогда режим диктатора Пилсудского в буквальном смысле выкрутил руки делегации РСФСР и аннексировал Западную Беларусь. Так стоит ли перекраивать историю? Ведь у каждого может быть свой взгляд на нее и свои оценки.

В борьбе с фашизмом люди не делали различий по национальному признаку. И те поляки, которые испытали ужас, в том числе Освенцима, вряд ли бы поддержали любые попытки переписать историю.

