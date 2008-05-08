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В мемориальном комплексе "Хатынь" приняли присягу 25 молодых милиционеров

08 мая 2008 14:19
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Это сотрудники районных управлений внутренних дел столицы, ГАИ, полков спецназначения и патрульно-постовой службы. Каждый год этот ритуал приурочен к особым датам и проходит в исторически значимых для страны местах. И мемориал "Хатынь" выбран не случайно. Этот комплекс правоохранители благоустраивали во время проведения республиканского субботника.

Молодых милиционеров после принятия присяги поздравили руководители и ветераны минской милиции и напомнили, что главная их задача – охранять мир и спокойствие граждан.
# общество

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