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В мемориале «Шуневка» заложили три берёзовые аллеи в память о погибших мирных жителях

30 апреля 2022 14:09
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Новости Беларуси. В память о каждом третьем. Три березовые аллеи заложили 30 апреля в мемориале «Шуневка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В мемориале «Шуневка» заложили три берёзовые аллеи в память о погибших мирных жителях-1

Из-за схожей трагической судьбы эту деревню называют сестрой Хатыни. Ее история оборвалась 22 мая 1943-го. Нацисты сожгли деревню вместе с жителями. Особенно жестоко расправились с детьми – живьем бросили в колодец. Об ужасах того дня сегодня напомнила историческая реконструкция.  

В мемориале «Шуневка» заложили три берёзовые аллеи в память о погибших мирных жителях-4

66 березок высадили сегодня работники Министерства культуры. Именно столько мирных жителей деревни вмиг лишили жизни каратели. Деревца заложили в три аллеи как символ того, что в Докшицком районе погиб каждый третий белорус.  

В мемориале «Шуневка» заложили три берёзовые аллеи в память о погибших мирных жителях-7

Из-за активности партизан в этой местности Шуневка стала одной из жертв крупной карательной операции под кодовым названием «Котбус». В ее рамках оккупанты только в Докшицком районе, по последним архивным данным, уничтожили 170 деревень.  

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# Памятники # общество # Фотофакт

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