В мемориале «Шуневка» заложили три берёзовые аллеи в память о погибших мирных жителях

Новости Беларуси. В память о каждом третьем. Три березовые аллеи заложили 30 апреля в мемориале «Шуневка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за схожей трагической судьбы эту деревню называют сестрой Хатыни. Ее история оборвалась 22 мая 1943-го. Нацисты сожгли деревню вместе с жителями. Особенно жестоко расправились с детьми – живьем бросили в колодец. Об ужасах того дня сегодня напомнила историческая реконструкция.

66 березок высадили сегодня работники Министерства культуры. Именно столько мирных жителей деревни вмиг лишили жизни каратели. Деревца заложили в три аллеи как символ того, что в Докшицком районе погиб каждый третий белорус.