В Мексике изъяли партию инкрустированного бриллиантами оружия

Мексиканские правоохранительные органы изъяли партию оружия, изготовленного с использованием драгоценных металлов и камней.

Изъятые пистолеты, автоматы и пулеметы (в общей сложности 31 предмет), покрыты золотом и серебром, а также инкрустированы бриллиантами.

Предполагается, что это оружие принадлежало наркокартелю «Синалоа». Об этом свидетельствует тот факт, что на прикладах автоматов и пулеметов выгравированы слова «Лобо Валенсия» («Lobo Valencia»), то есть прозвище Оскара Валенсии (Oscar Valencia), предполагаемого лидера преступной группировки.

По данным мексиканских властей, этот человек связан с Хоакином Гусманом (Joaquin Guzman) по прозвищу Эль Чапо («El Chapo»), который раньше возглавлял «Синалоа», а в настоящее время находится в бегах и является самым разыскиваемым человеком в Мексике.

Вместе с «драгоценным оружием» полиция изъяла еще 4 обычных пистолета, более 700 патронов, документы, в которых упоминается имя Валенсии, драгоценности и небольшую партию марихуаны. Все перечисленное было обнаружено в складском помещении, оборудованном в жилом доме в мексиканском штате Халиско.

О каких-либо задержаниях в связи с обнаружением склада оружия не сообщается, пишет Lenta.ru.