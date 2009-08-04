В МЧС разработали спецплан на случай выпадения сильных осадков

Об этом сообщил на пресс-конференции начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома Сергей Резкий.

Специальный план мероприятий был представлен сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Мингорисполкома. Руководство мероприятиями по ликвидации последствий и защите населения от ливня возложено на МЧС.

Кроме того, поставлена задача прокладки в Минске новых коллекторов, ливневых канализаций. В настоящее время в столице прокладывается новый ливневый коллектор, который разместится на глубине 26 м. Максимальный эффект после проведения всех работ, как ожидается, наступит в 2013-2104 годы.

В то же время представитель Мингорисполкома отметил, что в случае выпадения обильных осадков подтоплений в ближайшее время избежать вряд ли получится, так как действующая в Минске ливневая канализация рассчитана на пропуск 28 мм осадков в сутки, сообщает БЕЛТА.

В свою очередь старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ МВД Беларуси Александр Цегельник, анализируя работу 24 июля дорожной милиции, пояснил, что ограничение движения во время сильного ливня в этот день не предпринималось, так как не представлялось возможным спрогнозировать, какие именно участки дорог будут подтоплены. – Таких мест может быть более двухсот, – сказал он.

– К моменту прибытия сотрудников ГАИ к местам подтопления машины находились уже в воде, – отметил Александр Цегельник, добавив, что некоторые отчаянные водители предпринимали попытки штурмовать водные преграды на своих автомобилях.