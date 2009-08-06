В МЧС подводили итоги работы за полугодие

Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Энвер Бариев, наша республика стала инициатором создания международного проекта по противодействию стихийным бедствиям, который успешно действует во многих странах.

– Сам проект задумывался, когда ещё не было таких аварий на трубопроводах. И он показал свою актуальность в том, что надо концентрировать усилия разных государств, что бы противодействовать ЧС. Мы сотрудничаем со многими странами и в науке, и в образовании, и в подготовке кадров и имеем договорённости по оказанию помощи в случае каких-то экстренных ситуаций, – сказал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Энвер БАРИЕВ.

Что касается устранения неполадок на нефтепродуктопроводе «Унеча-Вентспилс», Энвер Бариев констатировал, что работы ведутся планово. В ближайшее время ожидается прибытие в Беларусь вновь назначенного гендиректора «Западтранснефтепродукта».