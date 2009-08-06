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В МЧС подводили итоги работы за полугодие

06 августа 2009 11:26
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Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Энвер Бариев, наша республика стала инициатором создания международного проекта по противодействию стихийным бедствиям, который успешно действует во многих странах.

– Сам проект задумывался, когда ещё не было таких аварий на трубопроводах. И он показал свою актуальность в том, что надо концентрировать усилия разных государств, что бы противодействовать ЧС. Мы сотрудничаем со многими странами и в науке, и в образовании, и в подготовке кадров и имеем договорённости по оказанию помощи в случае каких-то экстренных ситуаций, – сказал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Энвер БАРИЕВ.

Что касается устранения неполадок на нефтепродуктопроводе «Унеча-Вентспилс», Энвер Бариев констатировал, что работы ведутся планово. В ближайшее время ожидается прибытие в Беларусь вновь назначенного гендиректора «Западтранснефтепродукта».

# общество

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