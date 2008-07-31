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В МЧС Беларуси создается стройная система развития аварийно- спасательной техники

31 июля 2008 13:51
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За полгода более чем в 2 раза возросло количество спасательных машин, отремонтировано около 1,5 тысяч автомобилей. Такие данные были озвучены в Минске на коллегии МЧС. На вооружении спасателей сейчас образцы импортного и отечественного производства, однако в последнее время акцент сделан на использование отечественных комплектующих. Учитывая, что приоритет ведомства – защита безопасности граждан и экономики страны, руководство отметило, что количество чрезвычайных ситуаций в Беларуси с начала года сократилось более чем на 10%
# общество

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