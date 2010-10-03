В магазинах изобилует китайский и украинский чеснок, но нет белорусского

Первый среди белорусских пряностей, но последний на отечественных прилавках. Пока его выращивают лишь на Гомельщине, но душистой культурой уже заинтересовались и в других регионах.

Осень, а на прилавках брестских магазинов лишь чеснок-иностранец. В продаже — изобилие украинских и китайских душистых зубчиков. Репутацию отечественного продукта подмочили обильные весенние дожди. Чеснок — культура прихотливая, да и год, говорят специалисты, выдался неурожайным.

Любовь Нестерович, продавец:

В мае были дожди. Он загнивал, как только начинал формироваться.

В том, что чеснок — культура капризная, Вадим Дмитриевич убедился на собственном опыте. Фермер уже более 10 лет занимается выращиванием этого душистого овоща. Сам разработал технологию подготовки почвы, подобрал технику и, как результат, первый серьезный урожай – тонна чеснока с 20 соток.

Вадим Ющенко, фермер:

Эта культура дорогая и трудоемкая. Если вопрос с семенами решить — будет и урожай.

Пока в промышленных масштабах отечественный чеснок выращивают лишь на Гомельщине. Нынче под душистую культуру в южном регионе отвели почти 50 гектаров — это примерно 50 футбольных полей. Кстати, в этом году впервые — наряду с импортными — использовали и собственные семена. Но пока этого хватает лишь гомельчанам.

Николай Куприенко, заместитель директора по науке РУП «Институт овощеводства» НАН РБ:

Культура чеснока может выращиваться у нас в любом регионе. Но самые подходящие Брестская и Гомельская области, где более легкие почвы.

Душистой культурой ,кстати, уже заинтересовались и Могилевщине и на Гродненщине. В перспективе, уверяют специалисты, вырастить 500-600 промышленных гектаров чеснока — реально. А это сможет обеспечить и внутренний рынок страны и 2-3 тысячи тонн урожая отдать на экспорт. Культура востребованная. Ведь по сегодняшний день чеснок — лучшее средство профилактики различных заболеваний.

Валентина Машенская, специалист отдела общественного здоровья областного центра гигиены и эпидемиологии Бреста:

Фитонциды, которые есть в чесноке, убивают возбудителей практически всех заболеваний. Что очень важно в период разгара вирусных инфекций.

Белорусский чеснок принципиально отличается от китайского. Крупный, твердый и ароматный. Иностранный же аналог — мельче, мягкий и, как говорят домохозяйки, совсем не пригоден для закаток. Но аграрии обещают, что в следующем году появится чеснок-белорус, выращенный в промышленных масштабах, а уже в 2012 — может, и в самой Поднебесной будут заправлять блюда белорусским чесночком.

Владимир Новиков, Андрей Щерба. Телекомпания СТВ. Брест.