В Любанском районе оборудовали площадки для зимних видов спорта

Новости Беларуси. Коньки, санки и лыжи. В Любанском районе оборудовали площадки для зимних развлечений. Теперь у любителей активного образа жизни появилось больше возможностей заниматься спортом на свежем воздухе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в районе залито восемь катков. В самом городе Любань ледовая площадка разместилась на территории детско-юношеской спортивной школы. Сюда можно прийти как со своими коньками, так и взять на прокат. Гостей ждут в будни с 3 до 9 часов вечера, в выходные – с полудня.

Анжела Лапанович, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Любанского райисполкома:

В Любанском районе созданы все условия для активного зимнего отдыха. Ежегодно заливаются катки и прокладываются лыжные трассы. При ДЮСШ залит каток, который пользуется большой популярностью. Здесь могут проводить свое свободное время ребята с родителями. А в учебное время на уроках физкультуры они могут отточить здесь свои навыки в фигурном катании. Будем надеяться, что погода не подведет, и дети будут продолжать кататься на коньках и лыжах.