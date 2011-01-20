В Лошице откроется школа на 750 мест

В Ленинском районе обсудили план развития на 2011 год. В приоритетах - внешне-экономическая деятельность и импортозамещение.

Большое внимание также будет уделено развитию инфраструктуры. В Лошице откроется еще одна школа на 750 мест, появятся новые спортивные объекты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Людмила Томашевич, заместитель главы администрации Ленинского района:

Большая работа будет проводиться в плане того, чтобы совершенствовать спортивную базу района. Это имеет отношение и к ДЮСШ № 5 по футболу, и гребной базе по ул. Малявко, и БНТУ планирует приступить к строительству бассейна. Все это будет работать на благо людей, которые проживают на территории не только Ленинского района, но и в целом города Минска.