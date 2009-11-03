В Лондоне открылся первый в Европе гараж самообслуживания

Теперь у жителей английской столицы и ее окрестностей появилась возможность самостоятельно отремонтировать машину.

Сделать это ранее практически было невозможно, особенно для жителей квартирных домов, не имеющих собственных гаражей, сообщает autorambler.ru.

Гараж оснащен всеми необходимыми инструментами и подъемниками. В зависимости от вида ремонта, клиенту предлагают подходящее место в гараже либо подъемник. Всего в гараже 20 стоянок и 6 подъемников. Все инструменты предоставляются бесплатно. Причем, в гараже продается масло, тормозная жидкость и другие машинные масла. Если клиенту потребуется какая-либо деталь, то Pit Start предлагает скорую ее доставку.

Починить в этом гараже можно автомобиль любой марки, включая грузовики. Для клиентов доступны практически все виды ремонта кроме покраски и сварочных работ. Стоимость места в гараже Pit Start составляет 10 фунтов в час, места с подъемником — 20 фунтов. Гараж открыт для посетителей 24 часа в сутки и без выходных.