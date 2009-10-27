В Лондоне к 2012 году возведут свою Эйфелеву башню

В столице Великобритании к открытию Олимпийских игр 2012 года построят монументальный высотный памятник, способный соперничать с парижской Эйфелевой башней и статуей Свободы в Нью-Йорке.

В мэрии уже согласован проект создания в Лондоне 130-метровой башни. Стоимость проекта составляет 15 млн. фунтов стерлингов. Как передает БЕЛТА, деньги выделит самый богатый житель Великобритании – «стальной король» индийского происхождения Лакшми Миттал.

Мэр Лондона Борис Джонсон, который во время предвыборной кампании обещал бороться со строительством высотных зданий и «защищать лондонские горизонты», решил сделать для этого проекта исключение.

Монумент будет возведен в Олимпийском парке на востоке Лондона. При этом он должен перекликаться со 145-метровой аркой стадиона «Уэмбли» - главного и самого почитаемого стадиона английского футбола. В настоящее время экспертный совет рассматривает пять финальных проектов памятника.