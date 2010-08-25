В Логойском районе с вопросами граждан местным властям помогал разобраться советник Госсекретаря Совета Безопасности Юрий Меренцов

Прием провели в здании местной строительной организации.

Правда, проблемы местных жителей касались не только этой отрасли. Есть претензии к работе коммунального хозяйства и социальной сферы. По-прежнему острыми остаются вопросы землепользования и работы судебной системы.

Многие граждане прямо на приёме получили необходимую юридическую консультацию. Для решения большинства вопросов уже определены конкретные сроки.

Юрий Меренцов, советник Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь:

Есть вопросы, которые оперативно можно решить сейчас, есть вопросы, которые можно решить в течение недели, а есть вопросы, которые требует и месячной проработки, и три месяца, это зависит и от финансирования. Другое дело, что людям надо говорить честно, правдиво и конкретно — по срокам, по времени, по исполнению.