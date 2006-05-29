В соответствии с соглашением, заключенным между нашими странами, в Ливане прошли Дни культуры Беларуси. Дни открылись исполнением гимнов наших стран в одном из престижных концертных залов Бейрута - Дворце Юнеско. В своем приветствии исполняющий обязанности заместителя министра культуры и иностранных дел Ливана Фавзи Саллух подчеркнул, что мощный импульс развитию двухсторонних отношений между Беларусью и Ливаном дал обмен визитами глав государств.

Несмотря на то, что большинство жителей Бейрута, Триполи и Сайра впервые услышали белорусские песни, прием был очень радушным. Публика, как умела, подпевала <Песнярам>...