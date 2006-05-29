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В Ливане прошли Дни культуры Беларуси

29 мая 2006 08:51
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В соответствии с соглашением, заключенным между нашими странами, в Ливане прошли Дни культуры Беларуси. Дни открылись исполнением гимнов наших стран в одном из престижных концертных залов Бейрута - Дворце Юнеско. В своем приветствии исполняющий обязанности заместителя министра  культуры и иностранных дел Ливана Фавзи Саллух подчеркнул, что мощный импульс развитию двухсторонних отношений  между Беларусью и Ливаном дал обмен визитами глав государств.
Несмотря на то, что большинство жителей  Бейрута, Триполи и Сайра впервые  услышали белорусские песни, прием был  очень радушным. Публика, как умела, подпевала <Песнярам>...
# общество

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