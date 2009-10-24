В Литве взорвался газопровод

В Ширвинтском районе Литвы произошел взрыв на газопроводе. Пострадавших не было.

Как информирует БЕЛТА, в результате взрыва, причины которого выясняются, возник пожар. Огонь был виден за несколько километров. На месте аварии выгорело поле, сгорели деревья. Прибывшие пожарные расчеты потушить огонь не смогли, и были вынуждены ждать, пока после отключения подачи газа выгорят его остатки.

Сообщается, что перебоев с поставками газа из-за взрыва не будет. Инженер компании «Газ Литвы» заявил, что до тех пор, пока не будут ликвидированы последствия аварии, север страны будет обеспечиваться газом из Латвии. Южную часть планируют подпитывать из Беларуси.