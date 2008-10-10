В Лиозно звучали песни военных лет, а в парках и скверах угощали солдатской кашей

Ровно 65 лет назад советские войска освободили город от немецко-фашистских захватчиков.

Тогда в ходе операции погибло более 27 тысяч солдат. Почтить память погибших воинов сегодня пришли сотни лиозненцев. Возложить цветы на могилы сослуживцев приехали и ветераны из всего бывшего Союза. В далеком 43-ем Петру Купцову едва минуло 17, когда его забрали на фронт. Потом были служба в запасном полку, пулеметчиком в артиллерии, ранение. К концу войны сержант Купцов дошел до Прибалтики. Сегодня воспоминания даются нелегко. Ветеран не силах сдержать слезы даже когда смотрит военные фильмы.

От оккупантов Лиозненский район освобождала 158-я стрелковая дивизия. Тогда в ходе операции погибло более 27 тысяч солдат. Сегодня возложить цветы на могилы сослуживцев приехали ветераны из всего бывшего Союза.

Для Вероники Малафиевой сегодня день особенный. Многие годы москвичка безуспешно пыталось найти захоронение погибшего в 43 деда. Несколько месяцев девушка провела в военных архивах. И вскоре получила выписку. Старшина Рогов погиб при освобождении Лиозно, похоронен там же. Цветы на могилу деда Вероника положила сегодня впервые.

Праздновать 65-летие со дня освобождения Лиозно, его жители будут до позднего вечера. Солдатская каша, песни у костра, залпы салюта - все как, тогда, когда солдаты еще в пыли и порохе от недавних сражений поздравляли друг друга с победой, еще не окончательной, но уже такой близкой.