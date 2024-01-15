В Лидском районе наладили выпуск технического льняного масла. В чём особенность?

Исконно белорусский продукт в новом качестве. Выпуск технического льняного масла наладили в Лидском районе. Предприятие, которое специализируется на выращивании и переработке льнотресты, освоило дополнительный вид деятельности в рамках импортозамещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь на заводе из семян нового урожая выжимают масло как пищевое (это полезная добавка к рациону), так и для нужд деревообрабатывающей и лакокрасочных отраслей.

Цех с ароматом горячего хлеба – так при обработке пахнут семена льна. Производство автоматизированное и непрерывное. Технология холодного отжима позволяет сберечь все полезные компоненты льна в конечном продукте – масле.

Оператор линии Сергей Духовник с первого дня запуска цеха контролирует каждый этап. Говорит, при производстве никакой химии, даже фильтры природные – специальная смесь молотого ракушечника.