В Лидском районе наладили выпуск технического льняного масла. В чём особенность?
Исконно белорусский продукт в новом качестве. Выпуск технического льняного масла наладили в Лидском районе. Предприятие, которое специализируется на выращивании и переработке льнотресты, освоило дополнительный вид деятельности в рамках импортозамещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь на заводе из семян нового урожая выжимают масло как пищевое (это полезная добавка к рациону), так и для нужд деревообрабатывающей и лакокрасочных отраслей.
Галина Буро оценила продукт.
Цех с ароматом горячего хлеба – так при обработке пахнут семена льна. Производство автоматизированное и непрерывное. Технология холодного отжима позволяет сберечь все полезные компоненты льна в конечном продукте – масле.
Оператор линии Сергей Духовник с первого дня запуска цеха контролирует каждый этап. Говорит, при производстве никакой химии, даже фильтры природные – специальная смесь молотого ракушечника.
Сергей Духовник, оператор линии отжима Лидского участка предприятия Кореличи-Лен»:
Это вот называется кизельгур – это природный абсорбент для фильтрации льняного масла. После этой фильтрации оно считается пищевым, можно употреблять.
На выходе – льняное масло и богатый белком жмых. Его продают хозяйствам для кормления коров, то есть производство безотходное. Дальше – розлив по бутылкам. Они затемненные специально, чтобы на свету продукт не окислялся. Новинка производства – техническое льняное масло для нужд деревообрабатывающей и лакокрасочной отраслей. По сути, это импортозамещение в виде экологически чистого продукта. Первую партию уже отправили заказчикам. Отзывы положительные.
Андрей Павочка, заместитель директора Лидского участка предприятия «Кореличи-Лен»:
Льняное масло входит в состав самых дорогих красок мировых производителей и используется именно для покрытия дерева. В банях, деревянных срубов, каких-то деревянных помещений внутренних и прочее. В таком доме древесина дышит, не покрывается, не гниет, не поражается влагой, грибком.
Какие полезные витамины входят в состав льняного масла – смотрите в сюжете.