В летнее время студенты осваивают новые профессии

Лучшие традиции достойны возрождения. Студенты восстанавливают объекты культуры, строят спортивные площадки и при этом неплохо зарабатывают.

Летний период - самое активное время строительных работ, студент же до сентября ищет эту самую работу, и, как показывает практика, небезуспешно.

Начальник отдела по делам молодёжи Минского горисполкома Брель Виталий: "По организации вторичной занятости на начало августа у нас работает порядка 8 тысяч молодых людей. Это люди, которые заняты в студенческих стройотрядах, педагогических, сельскохозяйственных отрядах, которые действуют как на территории Минска, так и за его пределами."

Подобная практика существует не первый год и направлена, прежде всего, на реставрационные и строительные работы. Заработок здесь практически ни чем не отличается от среднегородского, где-то даже выше. Это позволяет стимулировать заинтересованность в труде.

Кто работал в июле-августе, могут самостоятельно отдохнуть, так как заработная плата на строительных объектах варьируется от 500 до 900 тысяч белорусских рублей. Тяжёлые физические нагрузки и темп работы предполагают стандартные требования к рабочим - выносливость и желание работать.

Чуть больше недели осталось до первого сентября, и ребята начнут привычное для них дела - учиться . Первый опыт заработка прошёл успешно: перед ребятами теперь стоит следующая задача - хорошо сдать сессию.

