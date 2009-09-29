В лесу под Атлантой появилась колония педофилов

Группа бездомных педофилов живет в палаточном лагере в одном из лесных массивов Джорджии.

Лагерь разбит в Мариэтте - пригороде Атланты - недалеко от местного офисного комплекса. На данный момент в лагере около десятка жителей.

Дорога от близлежащей стоянки приводит к знаку с надписью: «Государственная собственность. Не ходить. Не сорить». На склоне расположены палатки, укрытые брезентом.

«Это смешно, что мы должны жить так», - говорит тридцатилетний Марк Мечурски, который живет здесь уже около полутора месяцев. Он был осужден за покушение на растление малолетних в октябре прошлого года, провел две недели в тюрьме и получил пять лет условно.

Согласно требованиям, установленным в законодательстве Джорджии для сексуальных преступников, этот лагерь является «последним прибежищем» для него и остальных бездомных правонарушителей.

Закон требует от правоохранительных органов контролировать местонахождение людей, совершивших сексуальные преступления. Управление шерифа проверяет лагерь по меньшей мере раз в месяц.

В настоящее время в штате Джорджия на учете состоят примерно 16 тысяч «сексуальных преступников». Законодательство запрещает им проживать, работать или даже просто ходить в радиусе тысячи футов (примерно 305 метров) от школ, церквей, детских садов и прочих мест, где собираются дети.

Ахмед Холт, представитель службы штата Джорджия по наблюдению за «секс-преступниками» рассказывает, что правонарушители отправляются в лесной лагерь только при отсутствии других вариантов: таких, как переселение в другой округ или штат. К сожалению, обычные приюты и реабилитационные центры редко подходят для этой цели, так как находятся вблизи мест скопления детей.

Сара Тотончи, директор в Атланте Южного центра по правам человека, расположенного в Атланте, говорит: «Я не думаю, что целью принятия этих законов было оставить людей без жилья, однако, это именно то, что произошло. Это не делает жизнь детей и женщин более безопасной, а только усложняет работу правоохранительных органов».

Центр подал иск в федеральный окружной суд по поводу ограничений в проживании и трудоустройстве для сексуальных преступников в Джорджии. Сара Тотончи сообщила, что крайним сроком, в который материалы по делу будут предоставлены судье, является 30 сентября, пишет The Atlanta Journal-Constitution